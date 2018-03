Ohne gute Teamarbeit geht nichts

Anzeige

Thorsten Hof (Rhein-Neckar Löwen, SV Waldhof), Marc Stevermüer (Rhein-Neckar Löwen, Fußball) und Christian Rotter (Eishockey, Adler, Leichtathletik) steuern die Inhalte des Mannheimer Lokalsports.

Als Blattmacher für den überregionalen Sport arbeitet Stefan Skolik (Motorsport, Adler), bei Bedarf vertreten durch Jan Kotulla oder andere Kollegen.

In diesen Teams wird die Gewichtung des Sportteils und der Berichterstattung festgelegt. Das orientiert sich auch am Leser-Interesse. Schwerpunkte bilden die lokal-regionalen Topvereine Adler Mannheim, Rhein-Neckar Löwen, TSG Hoffenheim und SV Waldhof, deren Spiele von Redakteuren besetzt werden. Ebenso zählen regionale Großveranstaltungen dazu, wie etwa der Dämmermarathon, Formel 1 in Hockenheim oder Spitzensport in der SAP Arena.

Im unterklassigen Sport nimmt der Fußball eine große Rolle ein: In der Montagausgabe werden die Spiele des Wochenendes abgebildet: Nach Konstellation und Brisanz (Spitzenspiel, Abstiegsgefahr, Trainerwechsel) steht dabei immer eine Partie im Mittelpunkt („MM-Extra-Spiel“, „Spiel der Woche“), über die groß berichtet wird. Der „MM“ greift dafür auf feste freie Mitarbeiter zurück. Die vielen anderen Spiele werden in Kurzform und Stenogrammen behandelt, um über möglichst viel auf begrenztem Raum berichten zu können. sko

© Mannheimer Morgen, Freitag, 09.03.2018