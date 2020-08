Ohne Maske an der Haltestelle: Wer in Mannheim erwischt wird, riskiert saftiges Bußgeld

Ab sofort riskiert, wer in Bussen und Bahnen sowie an Haltestellen keine Mund-Nasen-Bedeckung trägt, ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro. Angesichts steigender Fallzahlen und „bröckelnder“ Bereitschaft, die Corona-Maske im Öffentlichen Nahverkehr zu tragen, haben die Stadt Mannheim, die RNV-Verkehrsbetriebe und die Polizei am Freitag eine zunächst unbefristete Aktion gestartet: „Wir werden nicht

...