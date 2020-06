Ohne Tageslicht im Bunkerhotel

Gisela Loos (kleines Bild) meldet sich beim „MM“, weil sie an Artikeln vom einstigen Paradeplatz-Bunkerhotel interessiert ist. Viele Mannheimer, so schreibt die 86-Jährige, streiten rundweg ab, dass es solch ein unterirdisches Quartier gegeben hat. Wir besuchen die alte Dame auf dem Lindenhof und lassen uns erzählen, wie sich drei Monate vor Kriegsende im damals niederschlesischen Saarau das Leben für ein elfjähriges Mädchen komplett änderte und eine Flucht begann, die erst endete, als die Familie im Sommer 1948 im zerstörten Mannheim ankam und zunächst in einer Bunker-Notbehausung wohnte.

Ihre Schicksalsjahre hat Gisela Loos für ihre drei erwachsenen Kinder und Enkel in einem Büchlein festgehalten. Auf dem Umschlag prangt eine verwunschen wirkendende Direktorenvilla mit der Unterschrift „Sonnendurchflutet“ : Denn so hat sie die behütete Kindheit in einem von Grün umgebenen Haus mit „Personal“, das von der Familie als „Herrschaft“ sprach, in Erinnerung behalten. Erst viel später dämmert ihr, dass es schon damals Schatten gab. Über den Tod der Schwester an einer Blinddarmentzündung wurde aber genauso ein Schleier des Schweigens gelegt wie über das nur einige Wochen währende Leben der zu früh geborenen Zwillingsschwestern. „Es war nicht üblich, mit Kindern offen zu reden“, blickt Loos zurück. Die Mittachtzigerin erzählt, wie sie 1945 in einer kalten Januarnacht geweckt wurde und sich warm anziehen sollte. Dass die Eltern längst die Koffer gepackt hatten, davon wusste sie nichts. „Die Russen kommen!“, dieser Satz sollte sich bei ihr eingraben. Die Elfjährige, die plötzlich nicht mehr Tochter des kaufmännischen Direktors einer Chemiefabrik in Saarau, sondern Flüchtlingsmädchen war, ahnte nicht, dass die Familie dreieinhalb Jahre auf der Suche nach einer neuen Zukunft sein würde. Einem roten Faden gleich zog sich durch ihre Kindheit, ohne Abschied alles hinter sich lassen zu müssen – weil Fluchtpläne vor ihr verborgen wurden.

Flucht aus der sowjetischen Zone

In Erfurt wäre die kleine Gisela gern geblieben – trotz kalter Wohnung, trotz grassierendem Typhus. Dort hatte sie Freundinnen gefunden, wieder lachen gelernt. Außerdem bekam der Vater in einer Seifenfabrik den Posten als Leiter – ein Hoffnungsschimmer, auch wenn der geliebte Papa unter der Woche in der Nähe von Gera wohnte. Diesmal griff die Besatzungspolitik in das Leben der Familie ein. Als sich die Amerikaner aus Thüringen zurückzogen und in der nun sowjetischen Zone nach und nach Bauernhöfe, Firmen und Geschäfte in Volkseigentum überführt wurden, beschlossen die Eltern, Erfurt zu verlassen. Gisela Loos erinnert sich noch gut, wie ein Landwirt mit Haus im „Osten“ , aber Scheune und Feldern im „Westen“ die Familie aus der sowjetischen Zone schmuggelte.

Von Mannheim hatte die inzwischen 14-Jährige noch nie etwas gehört. Den Weg vom Bahnhof zum Paradeplatz – „an Trümmern vorbei und durch Trümmer hindurch“ – erlebte sie als Schock. Schließlich war in Erfurt nie eine Bombe gefallen. Eingewiesen wurde die Familie in den Paradeplatz-Tiefbunker, der sich Hotel nannte. Ihr winziges Zimmer ohne Tageslicht, den langen Gang nach oben und „einen schweren Geruch, der über allem lag“, wird Gisela Loos nie vergessen – „und dass ich mich tagsüber zwischen Ruinen herumgetrieben hatte“. Als es am 28. Juli 1948 ohrenbetäubend krachte und Rauch aufstieg, da schrie sie: „ Mutti, Mutti, die Russen kommen!“ Erst Stunden später hörte sie von der verheerenden BASF-Explosion.

Grillabende und Squaredance

Dass Mannheim zu ihrer Wahlheimat werden sollte, das hätte die Jugendliche damals nicht für möglich gehalten. „Ich fühlte mich nirgends zugehörig – heute würde man sagen entwurzelt.“ Es sollte erst aufwärtsgehen, als der Vater auf dem Waldhof bei Weyl eine Stelle bekam, die Chemiefabrik eine Wohnung mit Bad als Küche (der Schrank stand in der Dusche) vermittelte. Dass der Feudenheimer Tennisclub Grün-Weiß im Liselotte-Gymnasium für den Ballsport und seine Jugendangebote warb, „das war mein großes Glück“. Jede freie Minute verbrachte sie dort und beobachtete staunend jene Grillabende samt Squaredance-Darbietungen, die Amerikaner auf dem beschlagnahmten Vereinsareal des Tennis-Clubs veranstalteten.

Sie lernte beim Sport nicht nur Freundinnen kennen, auch ihren späteren Mann Hans Loos - inzwischen 90 Jahre alt und wie seine Ehefrau rüstig.

Auch wenn sich viele schmerzliche Erlebnisse eingegraben haben, so findet Gisela Loos gleichwohl, dass es das Schicksal „mit mir gut gemeint hat“. Und dann erzählt sie von Niederau, der ersten Fluchtstation, von wo aus sie sich mit der Mutter ins nahe gelegene Dresden aufmachte, um Bekannte aus Saarau zu treffen. Am Tag nach ihrem Besuch sollten in der Elbstadt jene zerstörerischen Bombenangriffe beginnen, bei denen 25 000 Menschen den Tod fanden. (Bild: Privat)

