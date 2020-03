Ohrfeige bekommen

Leo Pfanz- Sponagel (90) Käfertal

Wir standen in der Mannheimer Straße, neben meinem Elternhaus vor dem Café Zorn, in dessen Bierkeller die Leute damals geflüchtet sind. Bauer Wissenbach kam mit dem Rad vorbei und sagte, die Amis sind schon am Kreuz – da, wo heute die Post ist. Sie haben sich von Haus zu Haus vorgearbeitet. Als sie bei uns waren, ist aus so einem kleinen Panzer ein großer Mann mit rotblonden Haaren rausgekrochen, sicher ein Ire, und hat gefragt, wo das Rathaus ist. Bei einem Arzt, der im NSKK (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) war und Uniform trug, haben sie eine Hakenkreuzfahne beschlagnahmt. Ein Soldat ist mit dessen Motorrad die Straße auf- und abgefahren, hat die Fahne wild geschwenkt. Irgendwie hatte ich mir eine Besetzung anders vorgestellt. . .

Die farbigen Soldaten waren angenehm, die haben uns Kaugummi und Schokolade geschenkt. Nach ein paar Tagen kamen andere Soldaten, die waren bösartiger, haben die Häuser durchsucht. Einer hat mir eine Ohrfeige gegeben, mich als „young Nazi“ beschimpft – echt Unsinn. Im Stempelpark haben die Amerikaner Bretter ausgelegt und getanzt, auch mit deutschen Frauen. Schlimm war, dass sie unseren Acker hinter der Pionierkaserne (heute Spinelli) eingezäunt haben und wir nicht mehr ernten konnten. Sie haben aber auch nicht geerntet, sondern das Korn einfach stehenlassen. pwr

