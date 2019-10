Oktoberfest der „Fröhlich Pfalz“

„O’zapft is!“ heißt es bei der „Fröhlich Pfalz“. Der Karnevalsverein lädt wieder zum Oktoberfest ein. Das hat schon lange Tradition bei der „Fröhlich Pfalz“, war zunächst in verschiedenen Hotels. Jetzt wird am Samstag, 12. Oktober, 19 Uhr, an neuer Stelle zünftig gefeiert – im Kulturhaus Waldhof, Speckweg 18. Saalöffnung ist um 18 Uhr und der Beginn um 19 Uhr. Zum Tanz spielt die Band „Stefan Persch & Die Filsbacher“, die Poptitel ebenso wie bayerische Bierzelt-Hits bietet. Der Eintritt kostet 35 Euro, darin enthaltenen ist ein warm-kaltes Buffet sowie ein Begrüßungsgetränk. Karten sind im Vorverkauf erhältlich über die Fahrschule Beck, Langer Schlag 93, Tel: 762 48 48 oder ticketservice@froehlich-pfalz.de. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.10.2019