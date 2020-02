Oktoberfest: Verkauf läuft

Über 30 000 Besucher sollen die festlich geschmückte Partyarena auf der Theodor-Heuss-Anlage in einen Hexenkessel der guten Laune verwandeln, wenn ab Freitag, 16. Oktober, das Oktoberfest in Mannheim gestartet wird. Die Platzhirsch GmbH verspricht ihren Gästen an vier aufeinanderfolgenden Wochenenden mit insgesamt zehn Veranstaltungstagen fünf Bands mit Party- und Rockmusik sowie festlich-bayrische Stimmung. Jeder Besucher solle sich auf hohem Niveau und mit dem besten, das die alpenländische Feierkultur zu bieten habe, amüsieren, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.

Der offizielle Vorverkauf für die Oktoberfestsause ist bereits gestartet. Der günstigste 10er-Tisch liegt bei 220 Euro. Die weiteren Kategorien gliedern sich in Tische für bis zu zehn Personen im Außen-, Mitte- und Innenbereich sowie Tische in den Boxen, wo Schmankerlplatte und Parkplatzreservierung inklusive sind. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Reservierungen gibt es unter www.platzhirsch-events.de. lor

© Mannheimer Morgen, Montag, 03.02.2020