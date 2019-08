Oldtimer treffen sich am Wochenende in Mannheim

Der Anblick scheint perfekt: beige Ledersitze, rot ausgekleideter Fußraum, dazu ein verchromtes und bestens poliertes Armaturenbrett. Das Problem ist die Autotür. Sie lässt sich nicht öffnen. „Sie sind zu vorsichtig“, sagt Kurt Kalinowicz. Er hat recht. Die Angst, am Mercedes-Oldtimer etwas zu beschädigen, ist groß. Es kostet etwas Überwindung, stärker zu ziehen. Doch im zweiten Versuch geht die Tür auf. Die Fahrt kann beginnen. Sie führt einmal nach Schwetzingen und zurück.

Kurt Kalinowicz ist Kfz-Mechaniker und restauriert Oldtimer. Seit vier Jahren ist er selbst Besitzer einer Pagode. Sie wurde 1966 gebaut und in der Mannheimer Mercedes-Niederlassung bestellt. Den Namen verdanken die Mercedes-Cabrio-Oldtimer ihrer Dachform. Bei geschlossenem Verdeck erinnert diese an eine Pagode. „Die Autos sind robuster, als man denkt“, sagt der 61-Jährige. Die Angst, etwas zu beschädigen, ist dennoch begründet: 146 000 Euro ist Kalinowicz’ Wagen wert - für den Besitzer ist er „unverkäuflich“.

Sein Auto wird beim großen Treffen der Oldtimer an diesem Wochenende dabei sein. Rund 140 Karossen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und einigen anderen europäischen Ländern werden erwartet. Höhepunkt ist eine Ausfahrt am Samstag. Vom Wasserturm aus starten die Fahrzeuge auf zwei Routen in den Kraichgau.

Sonnenschirm gegen die Hitze

Zurück im Auto: Der Oldtimer fährt am Schwetzinger Schloss vorbei, der Wind weht durchs Haar, der Duft der am Straßenrand stehenden Linden steigt in die Nase. Licht und Schatten fallen abwechselnd auf das helle Leder im Inneren des Autos. Der Fahrtwind lässt die Hitze vergessen. Das ändert sich an der nächsten roten Ampel - warten mitten in der Sonne. Schnell wird es im Auto warm, die ersten Schweißperlen stehen auf der Stirn. „Wissen Sie, was meine Frau und ich gegen die Hitze tun? Wir haben immer einen Sonnenschirm dabei“, sagt er. Die Rotphase ist leider zu kurz, um den Schirm herauszuholen. Doch das hat auch sein Gutes: Kalinowicz biegt auf die Schnellstraße ein und beschleunigt. Der Wind lässt die Schweißperlen schnell trocknen.

Der Kfz-Meister ist Mitglied im Mercedes-Benz-SL-Club Pagode. Der Regionalclub Frankfurt organisiert das Treffen am Wochenende. Dessen Leiter ist Hans-Peter Thiel (kleines Bild). Auch er besitzt eine Pagode. Sein Auto hat er vor 20 Jahren gekauft. Seitdem ist er rund 60 000 Kilometer damit gefahren. „Die Oldtimer brauchen viel Pflege“, gibt er zu. Aber das stört ihn nicht. „Das Schöne ist: An so einem Auto kann ich auch selbst Hand anlegen.“ Bei den modernen Wagen mit viel Elektronik sei das nicht mehr möglich.

Dem Kfz-Meister Kalinowicz geht es genauso: „An dem Auto kenne ich jede Schraube“, sagt er. Jedes Bauteil hat er mindestens einmal in die Hand genommen, gereinigt oder ausgewechselt. „Als ich den Wagen gekauft habe, war er verrostet und nicht fahrbereit“, erzählt er. Zwei Jahre und fast 95 000 Euro hat es gebraucht, um die Pagode wieder zum Laufen zu bringen. Kalinowicz findet: Es hat sich gelohnt. Einen Cabrio-Oldtimer zu fahren, ist für ihn ein Erlebnis mit allen Sinnen. „Überall, wo ich lang fahre, gibt es unterschiedliche Gerüche.“ Sei es an einer Baumallee, an einem Bauernhof oder einem Rapsfeld.

Die Ausfahrt neigt sich dem Ende entgegen. Kalinowicz biegt von der Schnellstraße ab, geht vom Gas und lässt den Wagen rollen. Für einen Moment schnurrt der Motor wie eine Katze. „Hören Sie das?“, fragt er mit einem Leuchten in den Augen, „deshalb liebe ich dieses Auto.“ Kurz darauf fährt er auf den Hof seiner Werkstatt. Kalinowicz stellt den Motor ab. Die Autotür ist nun kein Problem mehr. Mit genügend Kraft lässt sie sich ganz leicht öffnen.

Pagoden-Tage: Der Verein und das Fest

Das 39. Internationale Jahrestreffen des SL-Clubs Pagode läuft seit Donnerstag und dauert bis Sonntag, 18. August.

Höhepunkt ist die große Ausfahrt am Samstag, 17. August. Vom Wasserturm aus starten gegen 8.30 Uhr rund 140 historische Fahrzeuge in Richtung Kraichgau.

Die Fahrt steht unter dem Motto „Auf den Spuren von Carl und Bertha Benz“. Sie führt unter anderem an der Apotheke in Wiesloch vorbei, wo Bertha Benz einst ihr Benzin gekauft hat.

Der SL-Club Pagode hat europaweit etwa 2000 Mitglieder.

In Deutschland ist der Verein in zwölf Regionalclubs (RC) unterteilt.

Jedes Jahr organisiert ein anderer Regionalclub das Treffen, in diesem Jahr ist der RC Frankfurt an der Reihe.

Das Rahmenprogramm für die Teilnehmer besteht in diesem Jahr unter anderem aus einem Gala-Abend im Rosengarten, Stadtbesichtigungen und Oldtimer-Busfahrten.

Das letzte Pagoden-Treffen in der Region war 2003 in Heidelberg. tge

