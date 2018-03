Olympia-Adler im Rathaus

Anzeige

Olympischer Glanz im Rathaus: Fünf Spieler der Mannheimer Adler, die mit der deutschen Eishockeynationalmannschaft in Südkorea die Silbermedaille geholt hatten, trugen sich am Mittwoch ins Goldene Buch der Stadt ein (v. l. in roten Jacken): Sinan Akdag, Matthias Plachta, David Wolf, Dennis Endras und Marcel Goc. Der sechste Mannheimer, Marcus Kink, konnte nicht dabei sein.

Empfangen wurden die Adler von der halben Stadtspitze: von Oberbürgermeister Peter Kurz (Mitte) und den Bürgermeistern Michael Grötsch (v.l.) und Lothar Quast. Kurz – selbst bekennender Eishockeyfan – gratulierte den Spielern zu ihrem Erfolg, mit dem sie Eishockey-Geschichte geschrieben hätten.

„Sie haben mit ihrem Erfolg dazu beigetragen, dass Eishockey jetzt in ganz Deutschland bekannt ist und dass junge Menschen für diesen Sport begeistert werden können“, sagte Kurz im Rathaus. bro