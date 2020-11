Online-Diskussion über G9

Mannheim.Es ist als bildungspolitisches Streitthema etwas in den Hintergrund geraten, dürfte aber im Vorfeld der Landtagswahl im März 2021 wieder eine größere Rolle spielen: das neunjährige Gymnasium – beziehungsweise sein weitgehendes Fehlen. Zur Online-Diskussion darüber für Dienstag, 10. November, 18 Uhr, der Mannheimer SPD-Landtagsabgeordnete Stefan Fulst-Blei Interessierte ein. Dabei sind Thorsten Papendick (Gesamtelternbeirat Mannheim) und Sabine Leber-Hoischen (Arbeitsgemeinschaft für Bildung). Fulst-Blei ist Verfechter der Wiedereinführung von G 9, gemeinsam mit seinen Gesprächspartnern stellt er sich Fragen der Teilnehmer. Anmeldedaten für das virtuelle Treffen gibt es per Mail an stefan.fulst-blei@spd.landtag-bw.de.

© Mannheimer Morgen, Montag, 09.11.2020