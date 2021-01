Online-Forum über USA nach der Wahl

Der Kreisverband der Grünen lädt am 22. Januar um 18.30 Uhr zu einer Online-Diskussion ein. Unter dem Motto „Wie geht’s weiter? Die USA nach den Wahlen“ ist die Bundestagsabgeordnete Agnieszka Brugger, sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Koordinatorin des Arbeitskreises „Internationale Politik und Menschenrechte“, zugeschaltet. Nora Löhle vom Grünen Ortsverband Washington DC, Expertin für Umwelt- und Klimapolitik der Heinrich-Böll-Stiftung, diskutiert ebenfalls mit. Die Veranstaltung wird live auf Facebook gestreamt. Wer vorab Fragen einschicken oder live an der Diskussion via Zoom teilnehmen will, schickt eine E-Mail an info@gruene-mannheim.de. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.01.2021