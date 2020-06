Online-Infotag für angehende Lehrer

Rund 250 Waldorfschulen gibt es in ganz Deutschland. Sie haben eines gemeinsam: Mit hoher Wahrscheinlichkeit finden sich in fast allen Kollegien Lehrer, die ihr waldorfpädagogisches Handwerk in Mannheim gelernt haben. Denn hier, Am Exerzierplatz 21, sind das Institut und die Akademie für Waldorfpädagogik ansässig. Bei den Lerninhalten spielten unter anderem Inklusions-Aspekte eine große Rolle, heißt es in einer Mitteilung, also die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. Über die Möglichkeiten, die sich bieten, informieren Institut und Akademie bei einer Online-Infoveranstaltung am Samstag, 20. Juni, 14 bis 15.30 Uhr. Nähere Infos und Anmeldung unter waldorf-studium.de. Es können auch individuelle Beratungs- und Bewerbungsgespräche vereinbart werden per E-Mail an info@akademie-waldorf.de oder unter Tel. 0621/48 440 10. bhr

