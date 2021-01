Online-Infoveranstaltung zum Dualen Master

Mannheim.Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Mannheim lädt am Donnerstag, 28. Januar, ab 16.30 Uhr zum Online-Infotag zum Dualen Master in den Bereichen Wirtschaft und Technik ein. Neben Infos zum Studium stehen auch Zulassungsvoraussetzungen, Ablauf und die Vereinbarkeit von Studium und Beruf im Fokus. Der Duale Master bietet eine Weiterqualifizierung „on the job“ und ein individualisierbares, berufsintegriertes Masterprogramm auf den Gebieten Technik, Wirtschaft und Sozialwesen. So können Studierende sich gleichzeitig im Unternehmen weiterentwickeln und an der Karriere arbeiten. Anmeldung samt Nennung der Wunschstudienrichtung unter www.cas.dhbw.de/infoveranstaltung-mannheim

