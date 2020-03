Online-Plattformen unterstützen lokale Betriebe

Stadtmarketing und Werbegemeinschaft bieten diese Webseite an. © Screenshot

Viele Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants sind seit zwei Wochen wegen der Corona-Krise geschlossen. Doch Kunden müssen auf deren Service nicht verzichten und können weiter dort einkaufen – telefonisch, per E-Mail oder online. Von diesem Mittwoch an starten das Stadtmarketing und die Werbegemeinschaft City eine Online-Plattform, um lokale Betriebe aus Handel und Gastronomie zu unterstützen. Sie ist unter www.mannheim-lokaleinkaufen.de zu erreichen. „Für unsere Stadt ist es überaus wichtig, dass sie weiterhin so aktiv und vielseitig bleibt, wie wir sie kennen – wenn auch auf neuen und anderen Wegen“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz. „Unsere Stadt und ihre Stadtteile sollen ihr Gesicht durch die Krise nicht verändern. Daher ist es gerade jetzt wichtig, lokale Betriebe so gut es geht zu unterstützen.“

Zum Start sind etwa 60 Einträge vorhanden, die Übersicht soll laufend erweitert werden. „Jetzt ist es wichtig, dass sich die Plattform weiterentwickelt und aktualisiert“, sagte Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft. Das Angebot ist keineswegs auf die Innenstadt beschränkt: „Wer aus den Vororten mitmachen will, soll sich an uns wenden“, appellierte Pauels. Um den Überblick zu behalten, lassen sich in den Bereichen Gastronomie und Handel die teilnehmenden Betriebe nach Kategorien oder Branchen filtern. Bei jeder Firma sind neben dem angebotenen Service die Kontaktmöglichkeiten per Telefon oder Internet genannt.

Auch die SPD hat ein Melde-Portal für Einzelhändler und Gastronomen in Mannheim freigeschaltet. Bürger und Besitzer der Lokalitäten können im Melde-Portal „Mannheim kauft lokal“ neue Angebote hinzufügen oder bestehende ergänzen. Sie werden auf einer Karte angezeigt und können nach Kategorien wie „Lieferung“ oder „Selbstabholer“ sowie nach Branchen wie „Bücher“ oder „Kultur“ gefiltert werden.

Info: mannheim-lokaleinkaufen.de mannheimkauftlokal.de

