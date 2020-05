Online-Seminar rund ums Rad

Zu Beginn der Radsaison 2020 wird ein Online-Seminar der Abendakademie in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Mannheim auf Facebook angeboten. Das Thema: Wie man sicher und entspannt mit dem Rad ans Ziel kommt. Denn gerade in den Städten birgt das Radfahren doch einige Gefahren. Am Dienstag, 26. Mai, ab 17 Uhr geht es los auf der Facebook-Seite der Abendakademie, erreichbar unter https://de-de.facebook.com/Abendakademie/. Michael Christoph, Fachberater für Fahrradhelme vom Referat Prävention des Polizeipräsidiums erklärt, wie ein guter Helm beschaffen sein muss und gibt anschauliche Tipps zur Sicherheit des Fahrrades. Auch die „neuen“ Verkehrsregeln für Radfahrer werden angesprochen. Zudem gibt es schließlich noch Hinweise, wie ein gutes Fahrradschloss beschaffen sein muss. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 23.05.2020