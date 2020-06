Online-Seminare über IT-Sicherheit

Die IHK Rhein-Neckar und die Hochschule Mannheim richten vom Montag, 22. Juni, bis zum Donnerstag, 25. Juni, die „Woche der IT-Sicherheit“ aus. „Rund 90 Prozent aller deutschen Unternehmen waren bereits Ziel von IT-Attacken. „Die Praxis zeigt, dass in vielen Betrieben die getroffenen Datenschutz- und IT- Sicherheitsvorkehrungen den notwendigen Anforderungen nicht standhalten“, wird Martin Preil, Technologietransfermanager der IHK Rhein-Neckar, in einer Ankündigung zitiert. Die Seminare richten sich an Unternehmer aus allen Branchen. Die Veranstaltungen zu Themen wie Internetrecht oder Schutz vor Cyber-Angriffen finden online statt, dauern jeweils 90 Minuten und sind überwiegend kostenfrei. In einem Seminar können die Teilnehmer beispielsweise einen Live-Hack verfolgen. julb

Info: Mehr Infos unter bit.ly/2NcjDUF

© Mannheimer Morgen, Samstag, 20.06.2020