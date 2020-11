Online-Umfrage der Stadt: Wie soll künftig gesportelt werden?

Mannheim.Um Mannheim als Sportstadt weiter zu stärken, soll nun ein Sportentwicklungsplan auf die Beine gestellt werden. Wie die Stadt am Mittwoch mitteilte, soll das Konzept aufzeigen, welche Wünsche und Bedarfe die Bevölkerung in Bezug auf Sport und Bewegung hat. Dazu hat die Stadt nun 25.000 Mannheimer per Zufall ausgewählt und bittet sie per Brief, an einer Online-Umfrage teilzunehmen. Der Fragebogen kann bis zum 30. November ausgefüllt werden.

