Onliner treffen sich mit der Olympiasiegerin

Rekord-Olympiasiegerin Birgit Fischer (kl. Bild) ist am morgigen Donnerstag Stargast in der Sport-Sonderausstellung des Technoseums. Die Kanutin gewann zwischen 1980 und 2004 insgesamt zwölf olympische Medaillen (achtmal Gold, viermal Silber).

Die Ausnahme-Sportlerin nimmt ab 18 Uhr an einem Tweet-Up in der Ausstellung teil, zu dem man sich noch anmelden kann. Bei dem Rundgang posten die Teilnehmer ihre Eindrücke in den sozialen Netzwerken wie Twitter, Facebook und Instagram.

Der Katalog zu der Sonderschau erscheint in der kommenden Woche im Verlag wbg Theiss (ISBN 978-3-8062-3786-3). Das gebundene Buch umfasst 250 Seiten mit 155 farbigen Abbildungen und Zeichnungen sowie Grußworte und sieben Essays zu den verschiedenen Aspekten der Ausstellung. Das Buch kostet 29,95 Euro. lang (Bild: dpa)

Info: Anmeldung zum Tweet Up bei Twitter unter @TECHNOSEUM

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018