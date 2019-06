Opern-Fan mit Herz für Hunde

Andreas Parmentier sitzt künftig im Gemeinderat. © Schmidhuber

Einen Sitz im neuen Gemeinderat – hat er damit gerechnet? Andreas Parmentier von der Tierschutzpartei überlegt kurz. „Wir sind mit einer Liste mit nur vier Kandidaten angetreten, da hat man natürlich nur geringe Chancen“, sagt der 63-Jährige. Trotzdem hat es für ihn, den Spitzenkandidaten, gereicht. Besonders der „Kommunal-O-Mat“ habe geholfen, sagt der Versicherungsfachwirt aus dem Stadtteil Schönau. Der digitale Wahlhelfer habe so manchem Nutzer die Tierschutzpartei empfohlen. „Und diese Leute sind dann an den Ständen auf uns zugekommen.“ Dabei haben sie erfahren, dass der eigentliche Name „Partei Mensch Umwelt Tierschutz“ lautet und sich alle diese Aspekte auch im Programm wiederfinden.

Parmentier, weißer Vollbart und Brille, ein freundlicher Mann, sitzt vor einer Tasse Kaffee, er trägt ein Hemd und ein dunkles Sakko. Der Vater von zwei erwachsenen Kindern arbeitet im Außendienst einer Versicherung, kümmert sich dort um die Regulierung von schweren Unfällen mit Personenschäden. Aufgewachsen in der Neckarstadt, hat er mit seiner Frau in den 80er Jahren ein Reihenhaus auf der Schönau gekauft. Wie seine Partei hat auch Parmentier seine Wurzeln im Tierschutz, er ist Mitglied in Initiativen zur Rettung von Hunden, seit vielen Jahren hat er selbst zwei Dalmatiner. Der Wunsch reifte, auch politisch etwas zu bewegen – bei der Tierschutzpartei fand er die größten Gemeinsamkeiten.

Mensch, Umwelt, Tierschutz – als Stadtrat will Parmentier Menschen dazu bringen, sich für ihre Mitmenschen einzusetzen, und deshalb zum Beispiel Hilfsbörsen im Internet stärken. Er will für mehr Sozialwohnungen sorgen und – notfalls per Bußgeld – auch dafür, dass Eigentümer leerstehende Wohnungen vermieten. Im Kampf gegen den Klimawandel möchte seine Partei erneuerbare Energien genauso ausbauen wie einen günstigen öffentlichen Nahverkehr und die Massentierhaltung wegen ihres großen Ausstoßes von Methangas abschaffen. Das seien globale Themen, sagt Parmentier, für die man aber auch lokal etwas tun könne. Er selbst ist „Vegetarier mit veganem Ziel“.

Mit Blick auf das Tierwohl will er auch erreichen, dass Menschen, die einen Hund aus dem Tierheim holen, keine Steuer zahlen müssen. Die Taubenpopulation will er über mehr betreute Taubenschläge regulieren, in denen die Gelege gegen Gipseier ausgetauscht werden.

Günstiges Wohnen, erneuerbare Energien, Klimaschutz – für all das setzen sich auch Grüne, SPD und Linke ein. Was unterscheidet seine Partei von diesen anderen? „Wir sind im Tierschutzbereich schon stärker, sind gegen die Jagd, gegen das Angeln“, erklärt Parmentier. „Aber mit dem grün-rot-roten Lager im Gemeinderat wird es schon Überschneidungen geben.“ Er führe auch Gespräche „mit den linksorientierten Parteien“, eventuell Teil einer Fraktion zu werden.

Parmentier liegen nicht nur Mensch und Umwelt am Herzen. Er ist auch begeisterter Theatergänger, bereits als Schüler habe er ein Abo gehabt. „Ich bin Opern-Fan durch und durch“, sein Lieblingskomponist sei Verdi. Mit der Sanierung des Nationaltheaters steht für den neuen Gemeinderat ein großes Thema an. Auch deshalb freut sich Andreas Parmentier über seinen Sitz.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 15.06.2019