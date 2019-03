Operngala mit zu bescheidenem Titel

Wenn der Richard-Wagner-Verband Mannheim-Kurpfalz zum Konzert lädt, dann ist mittlerweile auch die durchaus geräumige Glaskirche mitten im Rheinauer Wald zu klein. Jedenfalls hatte Monika Kulczinski, die ideenreiche Präsidentin seit 2014, größte Mühe, ihre Wagnerianer und willkommene Zaungäste unterzubringen. Pfarrer Hansjörg Jörger als Hausherr äußerte sich in seinem Grußwort erfreut darüber, dass seine Pfingstbergkirche zum dritten Mal als Schauplatz grandioser Opernkonzerte dient. Kulczinski dankte besonders Helga Heinold, ihrem engagierten Bindeglied zur Pfingstberg-Gemeinde, Schatzmeister Jochen Kulczinski und den Vorstandsmitgliedern Christa Scharer und Uta Trui für die Mitarbeit bei der Programmgestaltung.

Anstelle des bescheidenen Titels „Stipendiaten singen für Stipendiaten“ hätte der Wagner-Verband durchaus auch „Operngala“ wählen können, denn die Qualität der dargebotenen Arien und Duette war formidabel. Da sei zunächst das nur sechsköpfige Begleitorchester gepriesen, denn was der fabelhafte Erzmusikant Robert Frank an der Spitze eines Streichquintetts und der souveräne Georg Metz am E-Klavier da an anspruchsvollen Arienbegleitungen (und nebenbei mit zwei Strauß-Walzern) leisteten, erntete zu Recht rauschenden Beifall beim spürbar sachkundigen Publikum.

Hochseriös, nicht komödiantisch

Äußerst sparsam moderierte Schriftführer Alexander Wischniewski die 14 Gesangsnummern, sorgte zwischendurch mit der urkomischen „Oper-Ration“ aber für ein Extra-Divertimento. Mannheims Tenorissimo Irakli Kakhidze ist dem Stipendiaten-Status längst entwachsen, übernahm aber freudig die Bürde des ersten Auftritts und sang mit der Blumen-Arie des Don José „La fleur, que tu m’avais jetée“ aus Bizets „Carmen“ und erst recht mit „Che gelida manina“ aus Puccinis „La Bohème“ die Sterne vom Himmel. Bariton Ilya Lapich, vom Opernstudio direkt ins Ensemble übernommen, diesmal nicht als Komödiant, sondern als hochseriöser Mozart-Interpret mit „Rivolgete a lui“ („Cosi fan tutte“) und dem exzellent gesungenen „Ständchen“ des Don Giovanni.

Auch den drei echten Stipendiaten ist bereits Bühnenreife zu attestieren. Sopranistin Evgeniia Selina mit „Batti, batti“ aus „Don Giovanni“, Bariton Ke Jiang mit „O vin dissipe“ aus „Hamlet“ von Ambroise Thomas und vor allem Koloratursopran Julia Pastor mit der großartig gestalteten Arie der Marie aus Donizettis „Regimentstochter“ ließen keine Wünsche offen. Eine reine Freude auch die diversen Ausflüge der Stipendiaten ins Reich der Operette, wo allerdings der langjährige NTM-Heldentenor Wolfgang Neumann den Vogel abschoss, als er kläglich seiner Jugend als Prinz von Arkadien hinterher trauerte („Orpheus in der Unterwelt“ von Offenbach). Riesen-Applaus, Bravo-Rufe, Dankesreden, Zugaben, Geschenke, Standing Ovations am Ende – und die Vorfreude auf das nächste Benefizkonzert des Verbands am 4. Mai in der Christuskirche.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 20.03.2019