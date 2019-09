Operngläser zu gewinnen

Das Nationaltheater kommt an diesem Samstag auf den Wochenmarkt in G 1. Von 10 bis 13.30 Uhr informieren Dramaturgen über das Programm der gerade eröffneten Spielzeit, die Höhepunkte der neuen Saison und Abonnement-Angebote. Zudem dreht sich das Glücksrad, auf dem man Theatergutscheine, Taschen und Operngläser gewinnen kann. Besonders machen die Theaterleute auf die erstmals in dieser Spielzeit angebotenen Kennenlern-Abos X und Y aufmerksam, die mit ihrer Sparten-Mischung einen Einblick in Oper, Schauspiel und Tanz geben. Sie enthalten etwa die Stücke „Orestie“, „Carmen“ oder „Blaubarts Geheimnis“. Das Kennenlern-Abo ist als Freitagsabo oder für gemischte Wochentage erhältlich. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 21.09.2019