Opfer hilft bei Festnahme von Betrüger

Mannheim.Weil er sich als Polizist ausgegeben hat und so einem Mann seine Wertsachen abnehmen wollte, hat das Amtsgericht Haftbefehl gegen einen 30-Jährigen erlassen. Nach Angaben der Polizei von gestern konnte der Verdächtige am Dienstagabend vor allem deshalb festgenommen werden, weil das potenzielle Opfer richtig reagiert hatte. Bei dem 54-Jährigen in der Gartenstadt hatte sich der vermeintliche Kripobeamte am Dienstag um kurz vor 20 Uhr gemeldet und ihn aufgefordert, seine Wertgegenstände in einer Papiermülltonne zu deponieren, damit er sie abholen und sicher verwahren könne. Der 54-Jährige ging zum Schein darauf ein, informierte aber auch die Polizei, die dann verdeckt observierte und den 30-Jährigen eine Stunde später beim Durchsuchen der Tonne festnahm. Wegen der Fluchtgefahr des Mannes aus dem Großraum Offenbach wurde der Haftbefehl erlassen.

Die Polizei geht davon aus, dass er Teil einer Bande ist. Allein am Dienstagabend seien im Zuständigkeitsbereich 31 solcher Anrufe gemeldet worden, einer der Schwerpunkte lag im Mannheimer Norden. Die Polizei weist darauf hin, niemals Geld an Unbekannte zu übergeben.