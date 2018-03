Opfer holt sich Geldbeutel zurück

Anzeige

Mannheim.Ein 37-Jähriger hat sich seine Geldbörse wieder geholt, die ihm ein Täter mit Hilfe des sogenannten Antanztricks zuvor gestohlen hatte. Wie die Polizei gestern mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Montagabend gegen 20.35 Uhr. Der Mann war zu Fuß in K 5 unterwegs, als er in Höhe der dortigen Schule an einer Gruppe von drei Personen vorbeilief. Einer der Täter fragte das Opfer nach der Uhrzeit und tänzelte um ihn herum. Dabei nahm er ihm die Geldbörse aus der Gesäßtasche. Als der 37-Jährige den Diebstahl bemerkte, verfolgte er die Gruppe. Es gelang ihm, den Täter festzuhalten und die Geldbörse wieder an sich zu nehmen. Anschließend flüchtete das Trio in Richtung Unterführung Dalbergstraße. Die vom 37-Jährigen verständigte Polizei konnten die Verdächtigen festnehmen. Es handelte sich um einen 13-Jährigen sowie zwei 18-Jährige.