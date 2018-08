Opfer mit Tapeziermesser schwer verletzt

Ein Schnitt mit einem Tapeziermesser (Cuttermesser) quer über die Kehle eines rumänischen Kontrahenten bei einem Streit in der Kneipe in der Neckarstadt – wegen versuchtem Totschlag ist gestern am Landgericht Artem S. zu fünf Jahren und zehn Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. Außerdem muss der Täter wegen seiner Alkoholsucht in eine Entziehungsanstalt.

Der in Russland geborene

...