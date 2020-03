Opfer schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Sandhofer Straße hat sich ein Radfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich das Ganze am Sonntag um 7.50 Uhr. Der 57-jährige Mann wurde mit schweren Kopfverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Zuvor war er über den Radweg in der Sandhofer Straße in Richtung Sandhofen gefahren. Ein ebenfalls in den Norden fahrender 54-Jähriger kam nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Auto zu weit nach rechts und erfasste den Radler. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das Opfer zu kümmern. Durch Zeugenhinweise habe man den flüchtigen Fahrer mit seinem Wagen ermitteln können. Die Beamten brachten ihn zum Polizeirevier Neckarstadt und entnahmen ihm Blut. Zudem beschlagnahmten sie seinen Führerschein und leiteten ein Verfahren ein – unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und der unterlassenen Hilfeleistung. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen übernommen. bhr/pol

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.03.2020