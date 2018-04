Opfer weiter in Behandlung

Anzeige

Zahlreiche Vorstrafen

Ein psychiatrischer Gutachter erklärte, dass M. früh mit sozialen Verhaltensstörungen aufgefallen sei: Heimaufnahme im Alter von 13 Jahren war die Folge. Der Angeklagte sei ein „wendiger Mensch mit flottem Denken“. Richter Rackwitz nannte ein Dutzend Vorstrafen aus dem Strafregister – Betrug, Raub, Vergewaltigung, Steuerhinterziehung, Fahrerflucht und mehr.

Bei den Plädoyers ging die Staatsanwaltschaft nicht von einer geplanten Tötung aus – auch, weil der Stich in den Brustkorb kürzer als die Klinge und damit nicht mit voller Kraft ausgeführt wurde. Die Entstellung im Gesicht des Opfers sei jedoch gravierend: „Sie wird bei jedem Blick in den Spiegel an die Tat erinnert. Die Frau befindet sich in psychologischer Behandlung.“ Angesichts der Vorstrafen seien fünf Jahre Haft angemessen. Verteidiger Eichin schloss sich den Ausführungen an, forderte aber unter fünf Jahre. Der Anwalt des Opfers als Nebenkläger ging von einem versuchten Tötungsdelikt aus.

Frank M. sagte nach den Plädoyer: „Ich werde die Verantwortung für die Tat tragen.“ Nach der Haft wolle er als Lkw-Fahrer arbeiten und im Rahmen des Täter-Opfer-Ausgleich der Frau Geld bezahlen. Am Montag, 16. April, wird um 14 Uhr voraussichtlich das Urteil verkündet. ros

