Optiker verschenkt Brillengläser

Der Optik- und Akustikfilialist Hallmann, der mit einer Filiale in der Breiten Straße (ehemals Optik am Markt) vertreten ist, bietet bis Ende Mai kostenlose Brillengläser an. Die Aktion mit dem Namen „Handeln mit Herz“ solle vor allem jenen zugute kommen, die durch die Corona-Krise finanziell gebeutelt wurden. „Die Corona-Krise hat jeden einzelnen in Deutschland getroffen“, sagt Andreas Hallmann, Geschäftsführer des Filialisten. „Wir wollten etwas tun, damit gutes Sehen trotzdem für alle leistbar bleibt.“ Hallmann kooperiert mit der Brillenglasmarke Meisterglas, die Gläser werden in Norddeutschland hergestellt. Um Andrang zu vermeiden, wird eine Terminvereinbarung empfohlen. cs

