Optimistischer Blick nach vorn

„Kreativwerkstatt Südost“: So nennt sich ein Projekt des Vereins Förderband. Unter der Leitung von Anke Schollenberger und Jessica Gennaro haben aus Südosteuropa stammende Jugendliche, die die Justus-von-Liebig-Schule (JvL) besuchen, ihre ersten Erfahrungen in Mannheim oder ihre Sicht auf die Situation in ihren Heimatländern in Bildern, Collagen und mit anderen Medien kreativ zum Ausdruck gebracht.

Zu sehen sind ihre Werke bis 5. Juli. Zum Beispiel das Bild von Robert Cruceru. „Alles hat zwei Seiten, deshalb ist es halb schwarz und halb weiß“, kommentiert der 16-jährige Rumäne seine Arbeit, die einen Baum zeigt. Er ist auf der einen Seite üppig bewachsen und auf der anderen Seite verdorrt und karg. „Ich wollte gerne Kontraste darstellen, wie im Leben“, sagt Robert Cruceru. Er absolviert sein Vorqualifizierungsjahr Arbeit, Beruf (VAB) mit dem Schwerpunkt Sprachförderung an der JvL. „Ich lerne hier Deutsch, damit ich dann eine Ausbildung im Bereich IT machen kann, das ist mein Thema“, sagt er.

Einfach drauflos gemalt

Bei der Vernissage mit dabei ist auch Nicoleta Lupescu. Sie zeigt eine Skulptur, die eine Hand darstellt und erklärt: „Es liegt alles in meiner Hand, und ich möchte gerne Hotelmanagerin werden.“ Sie hat ihr Werk mit einer rumänischen Flagge versehen und sich von van Gogh inspirieren lassen. Nicoleta Lupescu kam mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater nach Deutschland und weiß, dass sie jetzt in erster Linie die deutsche Sprache lernen muss. „Dann geht es weiter, egal wo“, sagt sie.

Ismet Dündar zeigt voller Stolz sein Bild ohne Namen seinem Freund, der extra zur Vernissage gekommen ist. „Ich habe einfach drauflos gemalt. Grün und gelb sind meine Lieblingsfarben“, freut er sich, dass er zum ersten Mal unter die Künstler gegangen ist. Er möchte „gerne Elektrotechniker oder Automechaniker werden“. Deshalb wolle er jetzt ganz schnell Deutsch lernen, bekräftigt der 18-jährige Türke.

„Die jungen Künstlerinnen und Künstler sind erst vor kurzer Zeit nach Mannheim gekommen, erlernen in diesem Jahr intensiv die deutsche Sprache, damit sie im nächsten Schuljahr den Hauptschulabschluss erwerben und damit in einen entsprechenden Ausbildungsberuf starten können“, erklärt Petra Schwenn, die die Vernissage eröffnet hat. Sie findet im 40. Jubiläumsjahr des Förderbands statt, dieses Mal seien besonders viele Schüler gekommen. An dem Projekt waren zirka 35 Jugendliche beteiligt, etwa so viele Werke sind auch im Haus der Jugend, C 2, zu sehen (Öffnungszeiten zwischen 9 und 15 Uhr.

Neben der Sprachförderung erwerben die jungen Künstler nach Überzeugung des Vereins Fähigkeiten, die für ihr künftiges Berufsleben wichtig sind. Dazu gehört ein Schulpraktikum, wodurch ein erster Kontakt zur betrieblichen Arbeitswelt hergestellt werde. bhr/cri

