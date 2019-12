Orchester als Alleinerbe

Er finanziert die nächste Uraufführung im Rosengarten, aber denkt jetzt schon weiter: Der pensionierte BASF-Manager H. Jürgen Schrepfer hat die Musikalische Akademie des Nationaltheaterorchesters als Alleinerbe eingesetzt. „Das ist ein nie da gewesenes, beispielloses Engagement“, dankte Vorsitzender Ulrich Grau bei einem kleinen Empfang und überreichte Schrepfer die Ernennungsurkunde zum Ehrenmitglied der Musikalischen Akademie.

Der aus Franken stammende 79-jährige Chemiker war für die BASF zwölf Jahre in Japan, hat sonst sein ganzes Berufsleben aber in der Kurpfalz verbracht. Dabei seien „Literatur und Musik immer unverzichtbare Werte des Lebens“ für ihn gewesen, so Schrepfer. In der zeit in Asien, ab 1979, sei er in eine „zwar faszinierende, aber geheimnisvolle, andersartige Welt gekommen“ und froh gewesen, dort klassische, westliche Musik hören zu können, die dort „in sehr hoher Qualität“ gespielt werde. In Mannheim seien „das Nationaltheater und sein Orchester für mich stets der kulturelle Lebensmittelpunkt“, sagte Schrepfer.

„Aus tiefstem Herzen“

Mit seiner Unterstützung wolle er gerne helfen, die lange Tradition der Musikalischen Akademie fortzuführen, „damit die Kraft der Musik wirkt und sie in eine gute Zukunft führt“. Er freue sich, wenn sein Lebenswerk auf diese Weise eine schöne Verwendung finde, sagte er: „Es ist eine Art, eine Spur in der Welt zu hinterlassen“, so Schrepfer. Die Ehrenmitgliedschaft sei „die größte Ehre, die ich mir vorstellen kann“.

Laut Satzung kann die Mitgliederversammlung auf Antrag des Akademievorstandes Personen zu Ehrenmitgliedern ernennen, „die sich durch besondere Verdienste um die Förderung des Vereins und seiner Ziele ausgezeichnet haben“, so Grau. „Doch bei Ihnen machen wir das nicht nur aufgrund der Satzung, sondern aus tiefstem Herzen“, betonte der Vorsitzende. Das Geld werde zu hundert Prozent für künstlerische Zwecke verwendet und helfe der Akademie, „das wir hochkarätige Musik und hochkarätige Künstler bieten können“.

Zuletzt wurde 2003 Eginhard Teichmann, ehemaliges Vorstandsmitglied und Begründer der Reihe der Uraufführungen, mit einer Ehrenmitgliedschaft gewürdigt. Er gratulierte Schrepfer nun ebenso wie Karl Heidenreich, stets kulturell engagierter ehemaliger Vorstand der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) mit Sitz in Mannheim und als langjähriger Förderer der Akademie ebenso Ehrenmitglied.

Er wies darauf hin, wie „außergewöhnlich und sehr selten“ die Ehrenmitgliedschaft sei. Seit der Gründung der Musikalischen Akademie vor 240 Jahren wurden bisher nur elf Persönlichkeiten dazu ernannt, darunter die berühmten Dirigenten Wilhelm Furtwängler, Paul Hindemith oder Horst Stein. Heidenreich, der Schrepfer als Stifter für die Stiftung Nationaltheater kannte, hatte den früheren BASF-Manager für die, wie er jetzt dankte, „eindrucksvolle, beispiellose und nachhaltige Förderung der Musikalischen Akademie“ gewonnen. Sie ermögliche weitere außergewöhnliche Konzertereignisse mit berühmten Interpreten. „Ihr Lebenswerk wird mit Ihrem Mäzenatentum der Allgemeinheit zu Gute kommen und damit eine wunderbare Krönung finden“, sagte er.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019