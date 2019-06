Orchester holt ersten Platz

Das Mannheimer Orchester Akkordeon im Quadrat hat zusammen mit dem Hohner-Akkordeonorchester aus Reilingen den ersten Platz beim World Music Festival in Innsbruck geholt. Insgesamt, so teilte Vorstandsmitglied Iris Redinger mit, nahmen an der 13. Auflage des Wettbewerbs 26 europäische Orchester teil. Unter der Leitung von Johannes Grebencikov wurde Thomas Bauers „Einimegajuma“ (eine Kurzform für „eines nicht mehr ganz jungen Mannes“) aufgeführt. Mit diesem komplexen Werk erreichten die Musiker 47,8 von 50 möglichen Punkten. Zusätzlich erhielten sie den Ehrenpreis der Stadt Innsbruck. „Einimegajuma“ wird auf dem Jahreskonzert von Akkordeon im Quadrat am 24. November in der Rheingoldhalle zu hören sein. vf

