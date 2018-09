Orchideen in aller Welt

Die Orchideengesellschaft Kurpfalz lädt wieder zu zwei Vorträgen über die beliebten Pflanzen ein. Am 5. Oktober referieren Renate und Werner Balmes über ihr Gewächshaus. Ihr Vortrag schildert die Technik und die Kultur von Orchideen dort.

Am 2. November spricht Manfred Speckmaier aus Wien über „Die Orchideen der Andenregion Venezuelas“. Der Autor ist in dem Land geboren und Mitarbeiter am Botanischen Garten in Wien. Mit der Flora seines Heimatlandes ist er bestens vertraut.

Beide Vorträge beginnen um 19 Uhr in der Gaststätte „Zum Krautwickel“ (Mallaustraße 111). Der Eintritt ist frei, Gäste sind willkommen. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 26.09.2018