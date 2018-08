Orchideen und ihre Kultivierung

Die Orchideengesellschaft Kurpfalz lädt wieder zu zwei Vorträgen über die Lieblingspflanzen ihrer Mitglieder: Am 14. September um 19 Uhr spricht Roland Schettler in Sportgaststätte „Zum Krautwickel“ (Mallaustraße 111) über „Eine Reise nach Papua-Neuguinea“. Noch immer ist die „andere Hälfte“ der südpazifischen Insel ein wenig bereistes Gebiet. Aber der Orchideen-Reichtum, vor allem im Hochland, ist enorm. In einer kleinen Reisegruppe bereiste der Autor das Land, ein Trip, über den er mittels Digital-Projektion berichtet. Am 5. Oktober, ebenfalls 19 Uhr, referieren an gleicher Stelle Renate und Werner Balmes über Gewächshaus-Kulturen, Mutterpflanzen und In-Vitro-Aussaaten von tropischen Orchideen. Die beiden Vereinsmitglieder berichten über die Auswahl der Pflanzen als Ausgangsmaterial, über Handbestäubung sowie über Aussaat und Kultur der Sämlinge. Gäste sind zu den kostenlosen Vorträgen willkommen. scho

