Ordensfeste gemeinsam

Die großen Mannheimer Karnevalsvereine rücken zusammen: Nachdem „Lallehaag“ und „Löwenjäger“ bereits im November 2018 erstmals gemeinsam ein Ordensfest ausrichteten, will sich daran künftig auch die „Fröhlich Pfalz“ beteiligen. Das kündigte deren Präsident Dietmar Beck an. Die „Grokageli“ berät die Frage, ob sie ebenfalls mitmacht, demnächst im Elferrat. Die „Pilwe“ will sich anschließen, wenn ihr bereits für Jahre im Voraus geschlossener Mietvertrag ausgelaufen ist, wie Präsident Rolf Braun sagte.

„Nur wenn wir unsere Kräfte bündeln, können wir das Brauchtum bewahren“, bekräftigte Braun die Ansicht von Thomas Dörner, dem Präsidenten der Karnevalskommission. Er hatte die Initiative dazu ergriffen, dass die Vereine enger zusammenarbeiten und die Rituale der Ordensfeste straffen. Diese wenden sich nicht an die breite Öffentlichkeit, doch ist der Tausch der jeweiligen Jahresorden untereinander bei engagierten Fasnachtern und Ordenssammlern eine wichtige Tradition.

Körnig besonders geehrt

Die „Fröhlich Pfalz“ hat ihren neuen Jahresorden ihrem Geburtstag gewidmet, wurde der Verein doch vor 90 Jahren gegründet. Der Orden ist auch genau dem Orden des Gründungsjahres – mit Jokus und Narrenspiegel – nachempfunden.

Zudem wurden einige langjährige Aktive besonders geehrt: Jutta Corcelli erhielt den Silbernen Gardestern für ihren unermüdlichen Einsatz im Hintergrund von Veranstaltungen, der langjährige Elferrat und Gönner Roland Frei die Goldene Ehrennadel mit Brillant, und Internist Jens Kaiser wurde in den Senat aufgenommen. Jürgen Dieter Körnig wurde mit dem Orden „Pour lé Merite der Fasnacht“ bedacht, der selten vergebenen und allerhöchsten Auszeichnung des Vereins. 1979 hatte der damalige Präsident Erich Reiss den Steuerberater als Elferrat und Kassenchef gewonnen. Das blieb er bis 1988, wurde dann Schriftführer, half anschließend wieder als Schatzmeister. 2012 schied er aus dem Vorstand aus. Ob Leitung der Seniorenfasnacht im Scherer-Haus, Versand von Geburtstagsgrüßen, Betreuung von Ehrengästen – Körnig half auch danach noch weiter, bescheiden und stets effektiv.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019