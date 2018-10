Organisten ziehen alle Register

Am Ende ziehen ab 19.30 bis 21 Uhr die Organisten mehrerer Kirchengemeinden gemeinsam alle Register, und es erklingt ab 21 Uhr ein Choral, zu dem Mitglieder der Kirchenchöre aus ganz Mannheim ihre Stimmen erheben: So ist das Finale heute Abend beim Stadtkirchenfest geplant, das die Katholiken Mannheims am 6. und 7. Oktober erstmals gemeinsam feiern – gerne mit Gästen aus allen Konfessionen.

Während es heute zentral rund um die Jesuitenkirche stattfindet, geht es am Tag darauf dezentral in den Gottesdiensten der Gemeinden weiter.

Das Fest ist ein Höhepunkt des seit 2013 im gesamten, rund 100 000 Katholiken umfassenden Dekanat laufenden Prozesses „Stadt – Kirche – Zukunft“ Bei der Veranstaltung könne man „konkret erfahren und erleben, wie facettenreich die katholische Kirche in unserem Dekanat ist“, so Stadtdekan Karl Jung.

Angebote für Kinder

Gefeiert wird heute auf dem vor der Jesuitenkirche sowie dahinter, im Hof des Ursulinengymnasiums. Das Spektrum reicht von der „mobilen Kirchenbank“ über Bibelversriegel oder Kirchenlieder zum Mitsingen bis zu Musik.

Ritterliche Ehrengäste sind von 15 bis 16.30 Uhr Burgfräulein Bö und die Ritter Rost Band. „Blechpop und Schrottrock für die Ohren und endlich keine quengelnden Eltern mehr!“, betonen Bö und Band. Denn das Original-Burgfräulein Bö, Patricia Prawit, hat so manchen Kult-Hit der witzigen Buch-Helden Rösti, Koks und Feuerstuhl im Gepäck.

Beratungsstellen informieren

Kinderkrippen, die Jugendkirche „Samuel“, diverse Beratungsstellen bis hin zum Pflegeheim sind mit Informationsständen präsent. Die Museumspädagogik der Reiss-Engelhorn-Museen, Bastelangebote und Kinderschminken sorgen für gute Laune bei den Kindern, während sich die Eltern intensiv rund um den Zukunftsprozess informieren können.

Abends gibt es drei verschiedene Gottesdienste – ab 17 Uhr einen Familiengottesdienst, ab 18 Uhr eine Eucharistiefeier oder einen alternativen Gottesdienst. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 06.10.2018