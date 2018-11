Orgelklänge, Harfe und Gospels

Die traditionellen Theateraufführungen der Gruppe „Melanthalia“, die Adventsbasare von Netzwerk Haushalt und Theresienkrankenhaus – einige Benefizveranstaltungen zugunsten von „Wir wollen helfen“ haben bereits stattgefunden. Nun folgen noch drei Konzerte:

Jesuitenkirche: Das Absolventennetzwerk der Uni, „Absolventum“, lädt zum traditionellen Adventskonzert am Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr in der festlichen Atmosphäre der adventlichen Jesuitenkirche ein. Unter der Leitung von Bezirkskantor Alexander Niehues (Kirchenmusiker an der Heilig-Geist-Kirche und Bezirkskantor der Erzdiözese Freiburg) präsentiert das Vokalensemble an Heilig Geist unter anderem Werke von Anton Bruckner, Giovanni Gabrieli, Andreas Hammerschmidt und Heinrich Schütz. An der Klais-Orgel der Jesuitenkirche wird Carmenio Ferrulli (Kantor an der Christuskirche und Assistent des Landeskantors von Nordbaden) mit Kompositionen von Bach und Mendelssohn zu hören sein. Chor- und Orgelmusik sowie adventliche Choräle wie „Macht hoch die Tür“ laden ein zum Zuhören und Mitsingen. Eintritt frei, aber um Spenden für die „MM“-Aktion wird am Ausgang gebeten.

Musikhochschule: Traditionell am dritten Advent, Sonntag, 16. Dezember, geben Professoren der Musikhochschule um 11 Uhr im Schloss im Rittersaal ein Benefizkonzert zugunsten der „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. In diesem Jahr stimmen die Dozenten, die ja alle auch renommierte Solisten sind, Werke von Claude Debussy, Gioacchino Rossini und Franz Schubert an. Am Flügel: Rudolf Meister, Präsident der Hochschule und bekannter Pianist. Erstmals ist eine Harfenistin dabei. Karten zu 25 Euro im Vorverkauf ab heute im „MorgenForum“ in P 3,4-5 (Fressgasse) und sowie an der Tageskasse.

Christuskirche: Als Sonderkonzert der „MM“-Reihe „Jazz im Quadrat“ gastieren am Sonntag, 16. Dezember, um 18 Uhr in der Christuskirche Donna Brown & The Golden Gospel Pearls. Die neunköpfige Gospelgruppe will mit Interpretationen von „Amazing Grace“, „Mary had a Baby“, „Oh happy Day“ und eigenen Christmas-Medleys die Zuhörer in Weihnachtsstimmung versetzen. Tickets gibt es in den „MM“-Kundenforen. 1,50 Euro pro verkaufter Eintrittskarte gehen an die „MM“-Aktion „Wir wollen helfen“. pwr

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.12.2018