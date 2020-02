Orientalische Musik im Stadthaus

Zum „Türk Sanat Müzigi Konseri“, zu einem Frühlingskonzert mit klassisch-orientalischer Musik aus der Türkei, besser bekannt als Türkische Kunstmusik, lädt der Mannheimer Musikanten Kulturverein ein. Musiker und Sänger des Musikvereins werden am Sonntag, 1. März, ab 16 Uhr im Bürgersaal des Stadthauses in N 1 unterstützt vom Ensemble der Türkischen Rundfunk- und Fernsehanstalt TRT und auch von Popstar Aysen Birgör, die extra für das Konzert aus der Türkei eingeflogen wird. Geleitet wird es von dem bekannten Dirigenten und Saz-Spieler Naim Sahillioglu. Einlass ist um 15.30 Uhr, Eintrittskarten gibt es für 28 Euro an der Abendkasse. dle

