Ort voller Kindheitserinnerung

Es war und ist bis heute ein Ort, der mit viel Leben gefüllt ist – und viel Kinderlachen und Geschrei. Fast auf Anhieb lagen die meisten Einsendungen für den gesuchten Ort in der 174. Folge von „Erkennen Sie Mannheim“ richtig: Es handelt sich um das städtische Kinderhaus an der Walkürenstraße im Stadtteil Gartenstadt. Nur wenige hatten sich von der eigenartigen Gebäudeform und den Bäumen drum herum in die Irre leiten lassen und das Kinderhaus für die Pfingstbergschule gehalten. Für ehemalige Kindergartenkindern und Erzieherinnen war unser Rätsel aber sowieso gar keines – sie haben hier schließlich viele schöne, aber auch nervenaufreibende Stunden verbracht und das Gebäude sofort wiedererkannt.

Wie zum Beispiel Manfred Hetzler. Vor 55 Jahre hat auch er als Kleinkind den Kindergarten besucht und erinnert sich: „Damals hießen die Erzieherinnen noch Tante, meine war die Tante Werner.“ Paul Braun aus der Gartenstadt vermutet, dass das Foto um 1950 entstanden ist. Zur Zeit der Aufnahme, erklärt er, war dies der evangelische Kindergartender Eingang befand in der Karlsternstraße.

Sein Wissen stammt allerdings von seiner schüchternen Frau Ilse, die ihren Mann damit beauftragt hat, ihre Geschichte zu erzählen: Geboren in den letzten Kriegstagen im Bunker am Langen Schlag, besuchte Ilse Braun um 1948 den Kindergarten in der Walkürenstraße. Betreut wurde sie dort von der Erzieherin Tante Traudel sowie der Diakonisse Schwester Maria. Weil es aber damals nicht viele Spielsachen gab, spielten die Kinder mit rot und blau bemalten „Kerrschestääh“, also Kirschensteinen. „Meine Frau ist inzwischen wohl auch die am längsten im Eichenweg wohnende Bürgerin“, schreibt Paul Braun nicht ganz ohne Stolz.

Den geschichtlichen Hintergrund zur Entstehung des Kinderhauses kennt Reinhard Siegel ganz genau. Laut Siegel führte die Fertigstellung der beiden größeren Siedlungen im Norden Mannheims auch zur Errichtung eines Kindergartens und einer Mütterberatungsstelle in der Walkürenstraße 5. Eröffnet im Jahr 1930 besaß das etwas anders geformte eingeschossige Gebäude einen halbzylindrischen Bauteil. Damals, weiß Siegel, fügte sich im rechten Winkel die eingeschossige Hausmeisterwohnung an. Im vorderen halbrunden Bereich befand sich im Souterrain die Mütterberatungsstelle. Die Kinderwagen konnten über eine Rampe geführt werden. Diese besagte Rampe ist Bernhard John besonders im Gedächtnis geblieben: Als er als Vierjähriger an der Hand des Vaters die Rampe zum Kindergarten entlanglief, „bekam ich Panik und weigerte mich, da hinein zu gehen. Mehrere Versuche meiner Eltern blieben erfolglos. Und so besuchte ich eben keinen Kindergarten.“ Als vertriebene Sudeten war die Familie durch das Rote Kreuz mit dem Vater, der aus Kriegsgefangenschaft bei den Amerikanern kam, in der Waldpforte zusammengebracht worden. Dass er damals nicht den Kindergarten besucht hat, hat John aber nicht geschadet. „Aus mir ist doch noch etwas geworden“, schreibt der ehemalige Geschäftsführer eines Gründungszentrums. Er ist heute mit einer Erzieherin verheiratet.

Auch Herbert Knörzer hat das seltsam geformte Gebäude samt Hausmeisterwohnung wiederkannt: „Im Rundbau war damals die Mütterberatung untergebracht. Auch meine Mutter ging da mit meiner zehn Jahre jüngeren Schwester hin.“

Heute sind die Mütterberatungsstelle und die Hausmeisterwohnung verschwunden. Ebenso ausgezogen aus dem denkmalgeschützen Rundbau ist die Seniorentagesstätte der Stadt Mannheim. Bis in die 80er Jahren war sie hier untergebracht, weiß Kurt Schüßler, der nur wenige Meter vom Kinderhaus Gartenstadt entfernt wohnt. Heute befindet sich die Seniorenstätte im Bürgerverein in der Kirchwaldstraße. Mittlerweile werden auch alle Teile des Gebäudes an der Walkürenstraße vom städtischen Kinderhaus genutzt, in dem mehr als hundert Kleinkinder und rund 60 Hortkinder untergebracht sind.

Schöne Erinnerungen mit einem tollen Team und tolle Kinder hat auch Margot Kast. Sie hat von 1977 bis 1984 „sehr, sehr gerne“ im Kindergarten unter der Leitung von Ingeborg Hübner gearbeitet. Die Erzieherin vom linken Niederrhein hat hier sogar „monnemerisch“ gelernt, und ist Mannheim bis heute treu geblieben.

