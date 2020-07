Ort zwischen Zerstörung und Zuversicht

„Die Aufnahme zeigt die Kapuzinerplanken an der Kunststraße nach einem schweren Bombenangriff gegen Ende des Zweiten Weltkriegs –oder sogar kurz nach Ende des Krieges“, schreibt Manfred Steigner aus Heddesheim. In der Bildmitte sehe man deutlich „die Gleise der sogenannten Trümmerbahn, mit deren Hilfe zumeist Frauen, die sogenannten Trümmerfrauen, die riesigen Schuttberge aus Mannheims Innenstadt entfernten“, so Steigner.

Hartmut Schöntag berichtet, dass er von 1978 bis 1982 in N7 gewohnt habe – und sich dort sehr wohlfühlte. „Als ich nun das Bild in der Zeitung sah, war ich erschrocken, was der Irrsinn eines Krieges alles anrichten kann“, macht Schöntag deutlich.

„Ja, das ist einwandfrei der Vetter-Turm in der Kunststraße“, ist sich auch Gerhard Schmitt aus Edingen-Neckarhausen gleich sicher. „Und nach dem Krieg war unten das Kino „Universum“. Die Kino-Orgel zu hören, war immer ein Genuss“, schreibt er an die Redaktion. „Nach dem Krieg war ich gerade mal zehn Jahre alt. Wie trostlos doch alles aussah“, fügt er hinzu. Und heute sei kaum noch eine Spur von dem großen Elend von damals zu sehen.

Einkaufen im Vetter-Haus

Richard Mohr aus Lampertheim erinnert sich noch an das Universum-Kino. „In dieses Kino gingen wir nicht so oft, da der Eintritt 50 Pfennige kostete und die anderen Mannheimer Kinos billiger waren.“ Und berichtet zudem über ein Ereignis aus dem Jahr 1943: „Ich war 19 Jahre alt, seit einem Jahr Soldat und war auf Heimaturlaub in Mannheim“, schreibt Mohr. Er wollte sich damals im Universum den Film „Der weiße Traum“ ansehen, freigegeben ab 18 Jahren. „Der Pförtner wollte mich jedoch nicht einlassen, mit der Begründung, der Film sei für Jugendliche nicht freigegeben. Als ich daraufhin den Geschäftsführer verlangte, gab er aber klein bei und ließ mich passieren. Damit war die Sache erledigt“, erzählt Mohr.

Neben Erinnerungen an die Zeit des Krieges und der Trümmer gibt es auch frohe Rückblicke aus der Zeit danach: „Erinnern kann ich mich an einen Kinder-Faschingsball in einem großen Saal im alten Vetterhaus, den meine Mutter mit uns Töchtern besuchte und der mich sehr begeisterte“, erzählt Brigitte Richter aus Mannheim. Sie ist 1945 in Mannheim geboren.

„Wenn wir mit der Mutti mittags in die Stadt gingen, zogen wir uns extra fein an und bewunderten gern die schicken Damen, die uns begegneten“, fährt sie fort. Natürlich fehlte dabei nicht der Besuch im Café Kiemle oder Knauer, erzählt Brigitte Richter, „wo man sich die duftende Tasse Kaffee schmecken ließ und sie Schluck für Schluck genoss!“

Ilse Braun aus Mannheim schreibt an die „MM“-Redaktion: „An das Kaufhaus Vetter kann ich mich noch sehr gut erinnern, habe ich doch von 1960 bis 1963 hier eine Lehre zur Einzelhandelskauffrau gemacht.“ Anschließend war sie noch mehrere Jahre als Verkäuferin in der Abteilung für Babyartikel tätig. „Es herrschte ein sehr familiäres Betriebsklima. Zum Beispiel wurden vor Öffnung des Geschäftes über die Lautsprecheranlage alle Mitarbeiter freundlich begrüßt“, berichtet Braun. Zudem wurden die Geburtstagskinder immer namentlich erwähnt, erzählt sie. Mit vielen Ehemaligen bestehe heute noch reger Kontakt, beschreibt die Gartenstädterin.

Zum Kaufhaus Vetter meldet sich auch Sibylle Ochsenbauer aus Villingen-Schwenningen bei der Redaktion: Ihre 1931 geborene Schwiegermutter Liselotte Ochsenbauer habe ihr erzählt, dass sie das Kaufhaus erkannt habe. „Ihr erster Puppenwagen, den sie im Alter von fünf Jahren vom Christkind bekam, wurde in diesem Kaufhaus gekauft“, berichtete sie ihr. Weiterhin erinnere sie sich noch gut an das präsente Werbeschild „Ufa“.

Im Kaufhaus Vetter hat Gerd Effler aus Bürstadt als Schüler in den Sommerferien (ungefähr in den Jahren 1957/58) einen Ferienjob gehabt. Er war als Verkäufer und für Auffüllen von Waren in der Sportabteilung zuständig. „Der Stundenlohn damals war ca. 70 Pfennige, aber es hat Spaß gemacht“, resümiert Effler. „Schön ist, dass wir aus den letzten Jahren gute Erinnerungen an diesen Platz haben dürfen, stimmungsvolle Weihnachtsmärkte, sowie diverse andere Märkte und Ereignisse. Hoffentlich auch wieder nach Corona“, schlägt Heinrich Hofmann aus Mannheim die Brücke in die Gegenwart.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 10.07.2020