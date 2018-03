Anzeige

„Orthodox und liberal im Judentum“ ist das Thema eines Vortrags von Rabbinerin Birgit E. Klein von der Hochschule für Jüdische Studien Heidelberg heute am Mittwoch um 19 Uhr im jüdischen Gemeindezentrum (F 3, Rabbiner-Grünewald-Platz). Die Veranstalter bitten um Voranmeldung per Mail an christlich-juedische@web.de. Bis heute beeinflussen sich orthodoxes und liberales Judentum wechselseitig, maßgeblich auch dadurch bedingt, dass es kein einheitliches orthodoxes und liberales Judentums gebe, heißt es in der Ankündigung. Im Vortrag werden die verschiedenen Formen des heutigen liberalen und orthodoxen Judentums vorgestellt und diskutiert, was das für die Entwicklung des jüdischen Lebens in Deutschland bedeutet. red