Orthopäden entlasten Kliniken

Die Notfallambulanzen der Kliniken sind wegen der Corona-Krise voll ausgelastet. Die Bundesverbände der Orthopäden und Unfallchirurgen rufen deshalb dazu auf, wann immer es geht, auf Fachärzte auszuweichen. Einen Beitrag zur Entlastung der Kliniken möchten auch die Orthopäden aus Mannheim und Umgebung leisten. Sie öffnen daher ab diesem Wochenende (4. und 5. April) ausgewählte Praxen – und bieten etwa kleinere Wundversorgung, Röntgen und Versorgung bei Brüchen an. Die Aktion wird voraussichtlich an den kommenden Wochenenden fortgesetzt. Wer wann Dienst hat, geht aus einer im Internet veröffentlichten Liste hervor (bit.ly/2yuxHoh), teilt Thomas Rupp mit. Er ist der Mannheimer Bezirksvorsitzende des Berufsverbands für Orthopädie und Unfallchirurgie. An diesem Samstag, 9 bis 15 Uhr, öffnen OrthoMannheim (0621/71 766 40) und Orthopädie Kurpfalz (0621/87 208 50), am Sonntag Orthopädie Kurpfalz und Praxis Gross und Werland (0621/240 04). eng

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020