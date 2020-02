Ortstermin zum Radschnellweg

Der Petitionsausschuss des baden-württembergischen Landtags will sich am Freitag, 21. Februar, über die Pläne des Radschnellwegs in der Feudenheimer Au informieren. Treffpunkt zu der öffentlichen Veranstaltung (Beginn 10 Uhr) ist der Raum Toulon im Stadthaus N 1. Eine Kommission des Ausschusses will die Beteiligten anhören und eine Ortsbesichtigung durchführen. Zu der von der Stadt Mannheim favorisierten Radwegtrasse durch das Landschaftsschutzgebiet Au liegen alternative Vorschläge vor. Die Petition war von den Feudenheimer Bürgern Hans-Jürgen Hiemenz und Ulrich Schäfer eingereicht worden. lang

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 12.02.2020