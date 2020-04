Mit einem aufmunternden Hirtenbrief hat sich der katholische Stadtdekan Karl Jung zu Ostern an die Gläubigen gewandt. „Das Kontaktverbot, das vielfach zu sozialer Isolation führt, ist auch für mich selbst schwer zu ertragen“, gesteht er und äußert sich „sehr bewegt“, dass keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden können. Notwendig seien die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus dennoch, schreibt der Dekan und betont: „Ostern findet trotz allem statt!“

Jung äußert sich in dem Brief „begeistert von dem, was in den letzten Wochen durch Kreativität, Tatkraft und Engagement“ der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter an neuen Ideen entstanden sei, christliches Leben dennoch zu ermöglichen. „Der Geist Gottes wirkt in uns, und das ist für mich in diesen Tagen deutlich zu spüren“, so Jung. Auch durch die jeden Abend um 18.55 Uhr läutenden Glocken aller Mannheimer Kirchen („Ein Klangteppich der Solidarität“) entstehe eine Gebetsgemeinschaft. Für die Ostertage wünscht er allen „Trost, Zuversicht und Friede des Auferstandenen“ und betont: „Seien Sie gewiss: Der Herr ist auferstanden!“

Dazu gebe es Gebetsimpulse, Evangelien-Texte und Kurz-Predigten sowohl im Internet als auch zum Mitnehmen vor und in den Kirchen, die unter Einhaltung aller Abstands- regeln für das persönliche Gebet weiter geöffnet seien.

Wer die Osternacht mit Stadtdekan Jung begehen möchte, findet auf der Internetseite des Dekanats (kathma.de) einen Video-Impuls. Die Kirchengemeinde Mannheim-Süd ruft zum „Stillen Flashmob“ auf, indem Gläubige mit Straßenmalkreide am Ostersonntagmorgen die Worte „Der Herr ist auferstanden!“ in der Nähe der eigenen Wohnung auf den Gehweg schreiben. Ergänzend zu digitalen Angeboten verteilten die Kirchengemeinden Mannheim-Nord und Mannheim-Südwest rund 300 Osterkerzen an Menschen, die wegen Krankheit, Alter oder Quarantäne ihr Zuhause nicht verlassen können.

Postkartenaktion von Studenten

Die Seelsorgeeinheit Mannheim St. Martin verschickte über 500 bemalte Ostersteine kombiniert mit einem Brief und dem Osterevangelium. Die Katholische Hochschulgemeinde (KHG) hat 12 000 Postkarten verschickt oder als Sets zum Mitnehmen auf Wäscheleinen an Kirchentüren gehängt. „Es ist für alle, die einen Lichtblick brauchen oder verschenken wollen“, so Hochschulseelsorger Marius Fletschinger.

Ein ökumenischer Ostergottesdienst wird aus St. Aegidius in Seckenheim am Ostersonntag, 12. April, um 10 und 14 Uhr vom Rhein-Neckar-Fernsehen ausgestrahlt. Ihn gestalten gemeinsam der katholische Pfarrer und stellvertretende Dekan Markus Miles sowie seine evangelischen Kollegen Pfarrer Helmut Krüger und Gemeindediakonin Claudia Krüger.

Sie haben diesen außergewöhnlichen Ostergottesdienst unter das Motto „Unglaublich“ gestellt und wollen das Unglaubliche der frohen Osterbotschaft, der Auferstehung, feiern. Abgerundet wird dieses Zusammenspiel auch musikalisch, denn ausgewählt wurden ausschließlich Lieder, die konfessionsunabhängig bekannt sind. Organist Stefan Groß und Kantorin Katrin Winter begleiten den Gottesdienst.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 11.04.2020