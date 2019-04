Ostern in der Jesuitenkirche: Ein Selfie im Gottesdienst

„Frohe Ostern aus der Jesuitenkirche“, wünschte Diego Elola (l.), Pfarrer der spanischsprachigen Gemeinde, mit einem Selfie am Samstagabend aus der voll besetzten Jesuitenkirche in Mannheim. Elola postete seinen Schnappschuss, den er mit Ansage vor dem Segensgruß gemacht hatte, auf Instagram und Facebook. Die Osternacht zelebrierte Stadtdekan Karl Jung (r.). Der aus Argentinien stammende Elola hat viele Anhänger in den sozialen Netzwerken und kündigte in der Messe an, die Osterbotschaft mit diesem Selfie und weiteren Fotos aus der Messe übers Internet verbreiten zu wollen.

Dort ist er unter dem Namen „Pfarrer Diego“ sehr aktiv und veröffentlicht immer wieder Videos oder Fotos aus Kirchen, aber auch von Mannheimer Wahrzeichen wie dem Wasserturm. Auf diese Weise teilt er seine Gedanken zu geistlichen Themen nicht nur bei einer Predigt mit der Gemeinde, sondern auch außerhalb der Kirche mit der ganzen Welt. Stadtdekan Karl Jung begann seine Predigt in der Osternacht übrigens mit dem SV Waldhof. Dessen Aufstieg in die Dritte Liga fühle sich möglicherweise für so manchen Mannheimer wie eine Auferstehung an, sagte er. Zu Gast in der Osternacht der Jesuitenkirche war auch Maike Kohl-Richter, Witwe des verstorbenen Bundeskanzlers Helmut Kohl. Sie blieb auch beim österlichen Umtrunk im Gemeindesaal unter den Besuchern.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.04.2019