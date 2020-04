Ostern mit viel Karfreitag

In diesem Jahr wird alles anders sein, an Gründonnerstag, an Karfreitag und an den Ostertagen. Vieles, was diese Tage ausmacht, wird uns fehlen. Stühle bleiben leer, in Kirchen und an Festtafeln. Viele verbringen die Feiertage allein mit sich selbst.

In diesem Jahr vermischen sich die Tage. Gründonnerstag und Karfreitag, Tage voll Ernst und Stille, gehen nicht einfach vorbei. Sie mischen sich in das Osterfest. Das kann nicht anders sein in diesem Jahr. Aber Ostern wird trotzdem.

Es ist viel Gründonnerstag in diesem Ostern. Gründonnerstag ist der Tag, an dem Jesus nach dem Abendmahl mit den Jüngerinnen und Jüngern in den Garten Gethsemane geht. Bleibt bei mir. Wacht mit mir. Betet mit mir. So bittet er seine Weggefährten. Jesus will nicht allein bleiben in dieser bitteren Nacht voller Angst, in der sie kommen, um ihn zu holen. Aber seine Freunde sind müde. Sie schlafen ein. Jesus bleibt allein.

Blick für den Mitmenschen

Bleibet hier und wachet mit mir. Diese Bitte ragt in die Ostertage hinein. Bleibt wachsam, bleibt aufmerksam, dämmert nicht weg. Sie ist eine Ermutigung, dass wir uns nicht gewöhnen, sondern aufmerksam bleiben für das, was andere in diesen Tagen durchstehen. Manchmal reicht schon ein wenig, um einem Mitmenschen zu zeigen: Ich sehe dich in deiner Situation und will dir beistehen durch das, was ich tun kann.

Lauft nicht weg, bleibt aufmerksam, betet – das gilt aber auch jenseits der Grenzen unserer Nachbarschaft. Es ermutigt politisches Handeln und das große Netzwerk unserer Kirchen, auch bei denen zu bleiben, die nun in Flüchtlingscamps und in engen Behelfsbehausungen ausgeliefert sind.

Viel Karfreitag bleibt in diesem Jahr an Ostern haften. Not ist auf Intensivstationen, im Pflegeheim, wo kein Besuch kommen darf, in Existenzangst und in Wohnungen voll Streit und Gewalt. An Karfreitag gedenken Christinnen und Christen des Leidens und Sterbens Jesu. Gott hat das Leiden von Menschen zu seinem eigenen gemacht, erkennen sie. Im eignen Leid schöpfen Menschen Trost aus der Dunkelheit dieses Tages und der Gewissheit: Mein Gott bleibt bei mir.

Frohe Botschaft

Aber es ist auch Ostern. Trotzdem Ostern. Ein verborgenes, flüsterndes, fast konspiratives Ostern. Die Botschaft verbreitet sich über Handys, eingeworfene Zettel und mit leise gesummten Osterliedern, sie wird mit Kreide auf den Asphalt gemalt und wispert in der Stille geöffneter Kirchen: Er ist nicht tot. Er ist auferstanden.

Der Tod konnte Gott nicht aufhalten. Darum muss nichts so bleiben, wie es ist. Keine Situation ist so festgelegt, so in Stein gemeißelt, dass sich nicht etwas verändern könnte. Das ist die Kraft von Ostern. Das Erste, das Jesus nach der Auferstehung sagt, ist: Fürchte dich nicht.

Ostern mischt sich ein an den Tagen, an denen Menschen wach bleiben für die Not der anderen und für die eigene. Ostern mischt sich ein an den Tagen, an denen Menschen in ihrem Leid nach Trost und Hilfe fragen. Ostern mischt sich ein mit der Botschaft des Auferstandenen: Fürchte dich nicht. Geh den Weg mit Zuversicht, mit Mut und ohne Angst.

Das Grab ist leer. Am Ende steht das Leben.

Monika Lehmann-

Etzelmüller

Dekanin des Kirchenbezirks

Ladenburg-Weinheim und

Pfarrerin an der Peterskirche

in Weinheim

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.04.2020