Ostern mit Würfeln, Malen und Musik

MUS-E, das Bildungsprogramm, das die Künste in die Schule bringt, hat aktuell Beschäftigungsideen für Kinder online gestellt. Dabei bieten MUS-E-Künstler ein Video im Stil der Sesamstraße an, in dem die Anleitung für ein Würfelspiel gezeigt wird. Außerdem ist eine Ausmalfigur für Ostern dabei und ein Video, wie man Musik mit selbstgebastelten Instrumenten macht. Die gebürtige Brasilianerin Cris Gavazzoni, Schlagzeugerin und Percussionistin, die als MUS-E-Künstlerin auch in Mannheimer Schulen aktiv ist, nutzt Kisten, Bücher und Tische als Trommeln. Die Ostereier-Ausmalfigur ist im Extra-Newsletter zu finden, den man über www.mus-e.de erhalten kann, die Videos über die Plattform www.youtube.com. ube

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 07.04.2020