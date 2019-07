Oststadt Theater zeigt Komödie „Ein Käfig voller Narren“

Es geht um die hinreißende Geschichte einer Ehekrise mit allen erdenklichen Katastrophen, im Haus eines homosexuellen Pärchens namens Renato und Albin, die einen Nachtclub in St. Tropez betreiben. Die französische Komödie wurde 1973 von Schauspieler, Regisseur und Autor Jean Poiret geschrieben. Die Regie führt Uwe von Grumbkow. Für dieses Theaterstück am Freitag, 12. Juli um 20 Uhr, verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Einfach am Montag zwischen 13 und 24 Uhr unter 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Oststadt Theater“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer nennen. Die Gewinner werden am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr benachrichtigt. Karten gibt es im Vorverkauf ab 21 Euro. mor (Bild: Oststadt Theater)

© Mannheimer Morgen, Montag, 08.07.2019