Mit den Temperaturen sind auch die Ozonwerte angestiegen. Derzeit bewegen sich die an der Messstation Mannheim Nord von der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) registrierten Daten im Bereich der „Informationsschwelle“, die bei 180 Millionstel Gramm Ozon pro Kubikmeter Luft (Ein-Stunden-Mittelwert) liegt. Diese Grenze war am Freitag, 31. Juli, und am Samstag, 8. August, kurzzeitig leicht überschritten. Mitte Juli bewegten sich die in Mannheim Nord gemessenen Ozonwerte noch unterhalb der 100-Millionstel-Gramm-Marke. Bei hohen Konzentrationen können Reizerscheinungen der Augen (Tränenreiz), Atemwegsbeschwerden (Husten) und Kopfschmerzen auftreten. Diese Reizungen sind laut Umweltbundesamt unabhängig von körperlichen Aktivitäten. lang

Info: Aktuelle Messwerte unter bit.ly/2PGtK5e

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.08.2020