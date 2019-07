P 3 weiter geschlossen

Das Kundenforum des „Mannheimer Morgen“ in P 3 bleibt am Samstag und auch am Montag geschlossen. Der Grund ist ein weiterhin wahrnehmbarer Säuregeruch. Trotz Spezialreinigung hatte der Geruch bei Mitarbeitern Kopf- und Halsschmerzen ausgelöst. Am Donnerstag vergangener Woche war eine übelriechende Substanz in einem Treppenhaus nahe des Kundenforums verteilt worden. Bei der Flüssigkeit handelt es sich laut Stadt und Feuerwehr mit großer Wahrscheinlichkeit um Buttersäure.

Solange das Kundenforum in P 3 geschlossen ist, sind Abo- und Anzeigenservice persönlich in der Dudenstraße 12-26, telefonisch unter 0621/392 22 00 (Samstag 9 bis 12 Uhr, Montag 9 bis 17 Uhr) oder per Mail unter kundenservice@mamo.de zu erreichen. Ein Ticketservice ist zurzeit weder telefonisch noch persönlich möglich. dk/tge

