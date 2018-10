Welche Möglichkeiten gibt es für angehende Ehepaare, im kirchlichen Rahmen „Ja, ich will!“ zu sagen? Darüber informieren Seelsorger und Ehrenamtliche am gemeinsamen Stand der evangelischen und katholischen Kirche auf der Hochzeitsmesse „Trau“ am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, 10 bis 18 Uhr, in der Mannheimer Maimarkthalle. Von dem Angebot solle das klare Signal ausgehen: „Kirche will Paare aktiv begleiten und auch nach der Eheschließung helfen, damit Liebe und Partnerschaft wachsen können. Denn die Hochzeit ist ein ganz besonderer Tag im Leben, der für viel mehr als Blumenschmuck, Torten, festliche Roben und funkelnde Ringe steht. Es ist der Tag, an dem sich zwei Menschen zu ihrer gegenseitigen Liebe bekennen“, heißt es in einer Mitteilung.

Herz-Zettelchen an „Liebeswand“

Messebummler sind am neu gestalteten ökumenischen Stand eingeladen, an einer „Liebeswand“ zu zeigen, was sie an ihrem Partner schätzen. Herz-Post-its mit der Aufschrift „Ich liebe Dich, weil . . .“ werden verteilt und können mit ganz persönlichen Notizen hinterlassen werden. Außerdem will man sich Zeit für intensive Gespräche nehmen. Es gibt einen detaillierten Hochzeitsplaner, inzwischen sogar als Handy-App. Informationen zu Ehevorbereitungskursen bieten die Fachleute ebenso wie Materialien zu Hochzeitsjubiläen und Partnerschafts- beziehungsweise Erziehungsseminaren. bhr

