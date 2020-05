Pacht- und Mietzinsen ausgesetzt

Mit Zustimmung des Aufsichtsrats erlässt die Event und Promotion Mannheim GmbH (EPM) ihren Vertragspartnern temporär die Miet- und Pachtzinsen für Außenbestuhlungen. Das teilte die EPM in einer Pressemitteilung mit.

Die EPM ist unter anderem für die Vermarktung der ihr von der Stadt Mannheim übertragenen Flächen zuständig. In Zeiten, in denen die Flächen nicht für Veranstaltungen benötigt werden, vermietet EPM diese teilweise von März bis Ende September an angrenzende Gastronomen zur Erweiterung ihrer Außenbestuhlungsflächen. Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gastronomiebetriebe wurde die städtische Tochtergesellschaft mit Beschluss ihres Aufsichtsrats vom 25. Mai 2020 ermächtigt, ihren Vertragspartnern den Miet- und Pachtzins temporär zu erlassen, wie es in der Mitteilung heißt. Hierbei handelt es sich um die Außenbestuhlungen auf dem Marktplatz in G 1, den Kapuzinerplanken, dem Kapuzinerplatz, dem Neckarstrand, dem Rathausplatz Wallstadt sowie dem Hugenottenplatz Friedrichsfeld.

„Mit dem befristeten Miet- und Pachtzinserlass bietet die EPM ihren Vertragspartnern eine Kompensation für die Einnahmen, die ihnen aufgrund der erforderlichen Corona-Maßnahmen entgehen“, sagte Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch zum Vorgehen. In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der EPM freue er sich, dass seine Aufsichtsratskollegen dem Vorschlag zugestimmt hätten, so Grötsch. EPM-Geschäftsführerin Christine Igel sagte zudem, dass man sich darüber freue, helfen zu können, und darüber, einen Aufsichtsrat und mit der Mannheimer Kommunalbeteiligungen GmbH eine Muttergesellschaft an der Seite zu haben, die sie als Unternehmen auch in diesen schwierigen Zeiten unterstützten. red

