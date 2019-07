PädagogischeAufgabe mit Herz erfüllt

Erstmals waren auch Vorlesepaten dabei, einige Malteser vom Besuchshundedienst mit ihren Tieren sowie Vertreter vom Pony-Sprachförderprojekt des Reitervereins: Erzieherinnen aus den 42 katholischen Kindertagesstätten, dazu einige Eltern und ehrenamtliche Mitarbeiter feierten gemeinsam in der Jesuitenkirche einen Dankgottesdienst.

Eingeladen dazu hatte Stadtdekan Karl Jung, der dazu eigens das Messgewand anlegte, das er mal selbst bemalt hatte – mit einem Regenbogen. Dieser Regenbogen sei ein wichtiges Signal „für den Bund, den Gott mit uns Menschen schließt“. Er habe den Menschen den Auftrag erteilt, „Segen für einander zu sein“. Besonders gelte das für alle, die in Kindergärten arbeiteten. „Ich sage auch noch gerne das alte Wort Kindergärten, nicht Kindertagesstätte“, betonte Jung. „Denn in einem Garten soll es blühen, aufblühen – und auch die Kinder sollen bei uns aufblühen“, so der Dekan.

„Ihr seid ein Segen“

Seine Predigt stellte er unter das Leitwort „Mensch wo bist Du?“ Dabei lobte er die Erzieherinnen, von denen sechs auch den Gottesdienst durch ihre Fürbitten mitgestalteten, dass sie mit Freude, Spaß und „jeder Menge Herz“ ihre wichtige Aufgabe zwischen pädagogischem Know-how und menschlichen Fingerspitzengefühl wahrnehmen, die heute ja auch oft eine Herausforderung darstelle. „Im Zentrum steht immer der Mensch“, so Jung. Erzieher seien wie Eltern und Familie prägende Vorbilder, die sich der ihnen anvertrauten Kinder „als ganze Menschen mit all ihren Begabungen, Eigenheiten und ihrer Neugier annehmen und sie fördern“, dankte der Dekan für das Engagement: „Ihr seid ein Segen“, so Jung. Initiiert wurde dieser Dankeschön-Gottesdienst, an dessen Ende alle Teilnehmer von Jung ein kleines Geschenk erhielten, vor fünf Jahren von Gabriele Wurl, Fachreferentin für Sprachbildung und Qualitätsentwicklung bei der Katholischen Gesamtkirchengemeinde. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 23.07.2019